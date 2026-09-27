Пенсионеры устроили драку в ПВЗ в Иркутской области Двое пенсионеров разгромили ПВЗ в Иркутской области во время драки

Москва27 сен Вести.Двое пожилых мужчин устроили драку и разгромили пункт выдачи заказов маркетплейса в городе Железногорск-Илимский в Иркутской области, сообщает местный паблик "ЖЕЛ ИЛИМ – новости Железногорск-Илимский".

Инцидент произошел днем 25 сентября.

По словам очевидцев, мужчина подошел к стойке и показал сотруднику код для получения заказа. Другой посетитель, который находился там раньше, воспринял жест с телефоном как неприличный и набросился на него с кулаками говорится в сообщении

Но на этом потасовка не закончилась. Зачинщик вернулся в пункт выдачи с резиновой дубинкой и набросился на оппонента. После этого в ход пошла мебель и металлическая ножка от стола.

После драки помещение ПВЗ оказалось разгромленным.