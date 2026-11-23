В Москве появились новые знаки парковки для многодетных семей

Новые знаки парковки для многодетных семей установили в Москве В Москве появились новые знаки парковки для многодетных семей

Москва23 ноя Вести.В Москве начался эксперимент по применению нового знака парковки для многодетных семей, сообщает Минтранс России в MAX.

Он проводится ведомством совместно с правительством Москвы и Госавтоинспекцией и продлится до 21 мая 2027 года. Новые знаки установлены на улице Рождественка и проспекте Вернадского.

Минтранс России совместно с Правительством Москвы и Госавтоинспекцией проводит эксперимент по выделению специальных парковочных мест для многодетных семей говорится в публикации

Цель эксперимента – оценить востребованность таких парковочных мест и удобство их использования, пояснил министр транспорта Дмитрий Ядров.

При этом новый знак не отменяет действующие льготы для многодетных семей, включая бесплатную парковку на платных местах, но в перспективе может стать дополнительной мерой поддержки, которую регионы смогут использовать с учетом местных потребностей, отмечается в сообщении.