В Москве на проспекте Генерала Дорохова тестируют цветную разметку Цветную разметку начали тестировать на проспекте Генерала Дорохова в Москве

Москва15 окт Вести.На проспекте Генерала Дорохова в столице начали тестировать цветную разметку, которая нужна, чтобы помочь водителям заранее выбрать нужный съезд. Об этом сообщается на портале mos.ru.

В Москве начался эксперимент по внедрению цветной навигации. Он развернулся на проспекте Генерала Дорохова по направлению движения в сторону Московской области перед Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД) говорится в публикации

Отмечается, что эксперимент разработали специалисты ЦОДД, затем он был согласован с Госавтоинспекцией.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, период тестирования продлится минимум год. За это время эксперты оценят эффективность решения в разные сезоны и при разной погоде. В итоге будет принято решение, стоит ли применять этот метод на других участках столицы.

Сейчас на дорогу нанесли элементы разметки двух цветов с интервалом в 15 метров: синие стрелки указывают направление на северный участок МКАД, красные – на южный.