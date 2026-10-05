Дептранс Москвы обяжет курьеров пройти тест на знание ПДД Московских курьеров обяжут пройти тестирование на знание ПДД

Москва5 окт Вести.С 15 октября столичные курьеры обязаны будут проходить обязательное тестирование на знание правил дорожного движения и стандартов работы. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова передает ТАСС.

Проверку организуют на базе комплексной информационной системы "Аналитика работы такси", созданной в 2021 году. Результат будет действителен в течение одного года.

По словам Ликсутова, для столичных таксистов подобная проверка знаний уже действует.

Мы продолжаем системно повышать безопасность работы служб доставки отметил он

Регулярные проверки помогают выявлять нарушения правил вождения. Прохождение теста позволит подтвердить хорошее знание ПДД, повысить ответственность перед пешеходами, подчеркнул источник.

Для сдачи теста необходимо будет правильно ответить минимум на 80% вопросов о скоростном режиме, правилах движения на пешеходных переходах, отчитаться о знаниях сервисной этики, правилах доставки, соблюдения внешнего вида.

В настоящее время в Москве работают свыше 135 тысяч курьеров. С 15 октября курьерские сервисы не смогут допускать сотрудников к доставке без прохождения тестирования.