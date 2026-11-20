"Ведомости": сервисы доставки предложили повременить с ужесточением ПДД для СИМ

"Ведомости": доставщики попросили отложить ужесточение ПДД для СИМ до 2029 года "Ведомости": сервисы доставки предложили повременить с ужесточением ПДД для СИМ

Москва20 ноя Вести.Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний обратилась к правительству РФ, профильным министерствам и мэрии Москвы с просьбой отложить внедрение законопроекта Минтранса о поправках в Правила дорожного движения (ПДД) для средств индивидуальной мобильности (СИМ) как минимум до 2029 года.

Об этом сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на соответствующее письмо Ассоциации.

В материале издания уточняется, что обращение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, министрам промышленности и торговли Антону Алиханову, транспорта Дмитрию Ядрову, экономического развития Максиму Решетникову, а также мэру Москвы Сергею Собянину.

В письме, которое есть в распоряжении "Ведомостей", представители Ассоциации объясняют просьбу об отсрочке тем, что для сохранения предлагаемых изменений потребуется время на массовое получение прав курьерами, закупку и поставку новых велосипедов, изменение маршрутов, а также создание инфраструктуры.

"Сразу после введения новых требований работа сервисов доставки будет практически парализована на многие месяцы приводит газета фрагмент письма

В Ассоциации полагают, что вытеснение десятков тысяч курьеров в общий скоростной поток автотранспорта может спровоцировать рост случаев наезда автомобилей на курьеров.

Ранее Минтранс России опубликовал проект изменений в ПДД, которым, в частности, предложено запретить курьерам ездить по тротуарам, исключить из общего трафика питбайки, а для зон с высокой проходимостью предусмотреть установку дорожного знака "Зона с ограничением движения СИМ".

Ранее в Госдуме допустили принятие законодательной нормы, которая позволила бы приравнять электросамокаты мощностью от 250 Вт к категории мопедов.