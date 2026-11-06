В Москве предложили ввести единые критерии ограничений движения на СИМ Депутат Мосгордумы Даванков: нужно организовать спецмаршруты для курьеров

Москва6 ноя Вести.При введении единых ограничений движения средств индивидуальной мобильности, таких как электровелосипеды и самокаты, необходимо учитывать наличие альтернативных маршрутов, считает депутат Мосгордумы Александр Даванков. Соответствующее обращение он направил министру транспорта Дмитрию Ядрову, сообщил ТАСС.

Депутат отметил, что в крупных городах, в том числе в столице, электротранспорт активно используют курьеры. Их проезд по тротуарам опасен для пешеходов, особенно на узких улицах, вблизи школ, остановок общественного транспорта и в местах массового скопления людей. При этом запрет на проезд по тротуарам может привести к перемещению водителей СИМ на проезжую часть.

В этой связи предлагаю рассмотреть возможность закрепления единых критериев введения ограничений движения СИМ и электротранспорта, учитывающих ширину тротуаров, интенсивность пешеходного движения, аварийность и наличие безопасных альтернативных маршрутов. Также представляется целесообразным предусмотреть предварительную оценку последствий вводимых ограничений, в том числе для пешеходов, курьеров и других участников дорожного движения, а также проработать возможность организации специальных маршрутов для курьерского электротранспорта на наиболее загруженных участках городской улично-дорожной сети написал Даванков

Он также подчеркнул, что основная задача – не просто ограничить движение СИМ по тротуарам, а сделать город безопаснее для всех жителей.