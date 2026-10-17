Путин поручил отменить плату за проезд по автотрассам для многодетных семей

Бесплатно по платным дорогам: Путин предложил новую льготу для многодетных Путин поручил отменить плату за проезд по автотрассам для многодетных семей

Москва17 окт Вести.Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность предоставить многодетным семьям право на бесплатный проезд по платным дорогам не реже раза в год. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что поручение дано правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета России по направлению "Эффективная транспортная система" и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию"".

О предоставлении многодетным семьям права на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам не реже одного раза в год в лечебно-оздоровительных и рекреационных целях (туда и обратно) отмечается в сообщении

9 июня председатель комиссии генсовета партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова заявила, что вопрос о введении льгот многодетным семьям, которые передвигаются по платным автодорогам, решается.