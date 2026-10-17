Москва17 октВести.Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность предоставить многодетным семьям право на бесплатный проезд по платным дорогам не реже раза в год. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что поручение дано правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета России по направлению "Эффективная транспортная система" и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию"".
О предоставлении многодетным семьям права на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам не реже одного раза в год в лечебно-оздоровительных и рекреационных целях (туда и обратно)отмечается в сообщении
9 июня председатель комиссии генсовета партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова заявила, что вопрос о введении льгот многодетным семьям, которые передвигаются по платным автодорогам, решается.