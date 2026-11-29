Депутаты предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от транспортного налога

Москва29 ноя Вести.В России предложили освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи. Предусматривающий это законопроект разработали парламентарии от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным.

Изменения предлагается внести в статью 3611 части второй Налогового кодекса РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства.

Сейчас в отдельных регионах действует освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога. При этом ряд субъектов применяет строгие ограничения по мощности и стоимости авто.

Парламентарии предлагают на федеральном уровне закрепить право на такую льготу для семей с тремя несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, которые учатся по очной форме обучения. Льгота будет предоставляться на одно транспортное средство, которое налогоплательщик сможет выбрать сам. Исключения составят только легковых авто средней стоимостью от 10 млн рублей, а также водный (кроме моторных лодок) и воздушный транспорт.

Важно помнить: для многодетной семьи любая сэкономленная сумма — это деньги, которые можно направить на детей: питание, одежду, образование, их развитие и семейный отдых сказал Афонин

Инициатива парламентариев, по его словам, является еще одним шагом к тому, чтобы многодетным родителям было легче растить детей.