KP.RU: для детей до 17 лет предложили ввести бесплатный проезд в транспорте

В России предлагают сделать проезд для детей до 17 лет бесплатным KP.RU: для детей до 17 лет предложили ввести бесплатный проезд в транспорте

Москва27 ноя Вести.В России предлагают сделать проезд на городском транспорте для детей до 17 лет бесплатным. О соответствующем законопроекте рассказал член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ивачев в комментарии изданию KP.RU.

По словам депутата, нет единой нормы для разных видов транспорта по поводу того, в каком именно возрасте ребенок считается льготником. Ивачев полагает, что для поддержки семей с детьми и повышении рождаемости "логично было бы государству здесь субсидировать".

И в том числе направлять наши транспортные компании (потому что некоторые из них великолепно себя чувствуют) на то, чтобы они давали льготный проезд для всех детей до 17 лет включительно сказал депутат

Он добавил, что считает эту инициативу "суперлогичной". Депутат уточнил, что поправки в закон уже разработаны, собрана часть подписей от его коллег.

Ранее также в Госдуме предложили предоставить ученикам право на бесплатный проезд до школы.