Число ДТП с самокатами резко выросло Госавтоинспекция РФ: рост числа ДТП с электросамокатчиками в России составил 40%

Москва31 окт Вести.За девять месяцев 2026 года в России произошло порядка четырех тысяч дорожно-транспортных происшествий с участиями электросамокатчиков, что на 40% выше прошлогоднего показателя. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель начальника организационно-планового отдела ГУОБДД МВД России Кирилл Баканов.

Он сообщил и об увеличении числа смертельных случаев в таких ДТП.

За 9 месяцев произошло фактически четыре тысячи ДТП. Рост составил 40% и также увеличилось число погибших в таких происшествиях: с 64 человек до 68. В большинстве случаев, конечно, виновниками таких происшествий становятся непосредственно пользователи средств индивидуальной мобильности. К сожалению, они в большинстве случаев, практически в 90% случаев, и погибают, попав в такое происшествие сказал Баканов

По его словам, 40% аварий происходят с участием прокатных средств индивидуальной мобильности.

Если говорить о погибших, то еще меньше, не более 20% приходится на прокатные. Остальные все происшествия происходят с частными средствами индивидуальной мобильности добавил он

Представитель ГИБДД сообщил, что в настоящее время по поручению президента России Владимира Путина прорабатывается вопрос об ограничении передвижения тяжелых самокатов и самокатов, используемых в коммерческих целях по пешеходной инфраструктуре.

Ранее в Общественной палате России предложили обязать электросамокатчиков получать водительское удостоверение категории "М" (для управления мопедами, скутерами, мотороллерами и легкими квадроциклами).