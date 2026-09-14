ГИБДД: число ДТП с электросамокатами в РФ выросло с начала года на 40%

ГИБДД: с начала года аварий с электросамокатами в России стало больше на 40% ГИБДД: число ДТП с электросамокатами в РФ выросло с начала года на 40%

Москва14 сен Вести.Почти 3,4 тысячи ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) произошло в России с начала текущего года. Это почти на 40% больше, чем в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Госавтоинспекции.

Жертвами происшествий стали 51 человек, еще 3,6 тысяч пострадали. При этом больше всего происшествий с СИМ зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях.

С января по август 2026 года всего зафиксировано 3 396 ДТП с СИМ, что на 36,9% больше, чем за восемь месяцев прошлого года сказано в публикации

Уточняется, что большинство аварий произошло из-за нарушений правил передвижения на электросамокатах.