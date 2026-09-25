Подключение к "ЭРА-ГЛОНАСС" с октября станет обязательным для полетов дронов

С октября дронам понадобится подключение к системе "ЭРА ГЛОНАСС" Подключение к "ЭРА-ГЛОНАСС" с октября станет обязательным для полетов дронов

Москва25 сен Вести.План полета беспилотника с 1 октября 2026 года будут принимать только при наличии подключения к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", говорится в сообщении Минтранса России в мессенджере MAX​​​.

Спустя семь адаптационных месяцев после старта обязательного подключения гражданских авиабеспилотников к системе это станет обязательным условием при подаче планов полетов в госкорпорацию по ОрВД (ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" – прим. ред.). Если у владельца не будет активного личного кабинета в "ЭРА-ГЛОНАСС", план отклонят следует из сообщения

С 1 марта 2026 года беспилотники массой более 250 граммов должны быть оснащены оборудованием удаленной идентификации. Оно в реальном времени передает в систему сведения, позволяющие идентифицировать дрон, его владельца и законность выполнения полета.

Адаптационный период, который продлился весь летный сезон текущего года, предоставил возможность законопослушным владельцам и операторам заблаговременно выполнить все необходимые действия.

В настоящее время к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" присоединились свыше 1 тысячи пользователей, в систему занесено 1205 беспилотников, которые применяют в сельском и лесном хозяйстве, а также для мониторинга инфраструктуры, аэрологистики и аэрофотосъемки.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября отметил необходимость устанавливать стандарты перевозок с использованием БПЛА. По словам главы государства, новые стандарты для автономной перевозки беспилотниками грузов гражданского назначения планируется отрабатывать в рамках совместного российско-китайского проекта с участием Минтранса и "ГЛОНАСС".

Ранее генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич в интервью ИС "Вести" рассказал, что "ГЛОНАСС" и "Автодор" будут с помощью ИИ определять ДТП на дорогах и передавать эту информацию службам спасения.