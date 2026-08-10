Москва10 авгВести.Больше сотни деревень исчезло с карты Российской Федерации в течение года, сообщает Telegram-канал SHOT.
Речь идет об обезлюдевших населенных пунктах, которые были обнаружены более чем в десяти регионах страны.
Больше всего опустевших сел и деревень-призраков нашли в Костромской области, на втором месте – Новгородская область.
Населенные пункты из-за отсутствия жителей упразднены в таких регионах, как Нижегородская, Владимирская, Рязанская, Новосибирская и Кемеровская области, а также в Пермском крае, республиках Карелия и Татарстан.
В Свердловской области навсегда исчез старинный поселок Каквинские Печи – поселение с вековой историей.
Проблему депопуляции территорий сегодня затронул президент России Владимир Путин на встрече с урбанистами в Улан-Удэ, где глава государства находится с рабочей поездкой.