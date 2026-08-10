SHOT: за год в России упразднено больше 100 опустевших деревень

Более сотни населенных пунктов исчезли с карты РФ в течение года SHOT: за год в России упразднено больше 100 опустевших деревень

Москва10 авг Вести.Больше сотни деревень исчезло с карты Российской Федерации в течение года, сообщает Telegram-канал SHOT.

Речь идет об обезлюдевших населенных пунктах, которые были обнаружены более чем в десяти регионах страны.

Больше всего опустевших сел и деревень-призраков нашли в Костромской области, на втором месте – Новгородская область.

Населенные пункты из-за отсутствия жителей упразднены в таких регионах, как Нижегородская, Владимирская, Рязанская, Новосибирская и Кемеровская области, а также в Пермском крае, республиках Карелия и Татарстан.

В Свердловской области навсегда исчез старинный поселок Каквинские Печи – поселение с вековой историей.

Проблему депопуляции территорий сегодня затронул президент России Владимир Путин на встрече с урбанистами в Улан-Удэ, где глава государства находится с рабочей поездкой.