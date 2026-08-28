Мишустин заявил о списании части задолженности Томской и Ярославской областям

Томской и Ярославской областям спишут задолженность по бюджетным кредитам Мишустин заявил о списании части задолженности Томской и Ярославской областям

Москва28 авг Вести.Правительство России спишет Томской и Ярославской областям часть долга по бюджетным кредитам на общую сумму 5 миллиардов рублей. О принятом решении сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Глава правительства пояснил, что механизм предусматривает списание двух третей задолженности регионам, которые вкладывают собственные средства в значимые для страны проекты, передает ТАСС.

По его оценке, эта мера укрепит экономическую основу указанных областей и упростит реализацию приоритетных программ.

Мишустин добавил, что за два с половиной года программой воспользовались уже 70 субъектов России, направивших в региональные экономики свыше 250 миллиардов рублей. Средства пошли, в частности, на обновление общественного транспорта, переселение граждан из аварийного жилья, развитие коммунальной инфраструктуры и поддержку участников специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать помощь регионам, в которых наблюдается сложная бюджетная ситуация.