В Турции заявили о нежелании прежних властей США завершить конфликт на Украине

Чавушоглу: США и Британия не хотели завершения конфликта на Украине В Турции заявили о нежелании прежних властей США завершить конфликт на Украине

Москва23 ноя Вести.Прежняя администрация США и власти Британии не хотели завершения украинского конфликта, заявил бывший глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Aksam.

Чавушоглу напомнил о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году.

К сожалению, некоторые из наших союзников, особенно тогдашняя администрация США и правительство Великобритании, не хотели, чтобы война закончилась приводит Aksam слова Чавушоглу

На переговорах в Стамбуле обе стороны конфликта провели содержательные обсуждения, приблизив прекращение огня, но процесс завершился без результата из-за последующих событий, пояснил бывший министр.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство стран Европейского союза (ЕС) и киевский режим несут ответственность за перечеркивание итогов всех предыдущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что действия главы киевского режима Владимира Зеленского свидетельствуют о его нежелании добиваться завершения конфликта.