Линдеманн: Европа не стремится заканчивать конфликт на Украине Линдеманн: европейцы не хотят мирного урегулирования на Украине

Москва11 ноя Вести.Европейские правительства не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине и стремятся к его продолжению.

Такое мнение высказал в беседе с "Известиями" депутат парламента ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн.

Европейцы не хотят заканчивать [военный конфликт], не хотят мирного урегулирования и хотят продолжения этого конфликта, чтобы, соответственно, под давлением оружейного лобби продолжать поставлять Украине дополнительную помощь сказал Линдеманн

По мнению депутата, Москва на переговорах стремится к договоренностям, включая вывод территорий с русскоязычным населением из-под контроля Киева. Президенту США Дональду Трампу, в свою очередь, важен внешнеполитический успех после того, как Республиканская партия проиграла промежуточные выборы в Конгресс. Мирное соглашение по Украине, по мысли Линдеманна, могло бы удовлетворить и тех, и других.

Именно поэтому европейцев решили просто не допускать к переговорам. Ведь европейцы мешали бы этому процессу пояснил Линдеманн

Подводя итог, депутат добавил, что отсутствие европейских представителей оставляет обсуждение урегулирования конфликта между тремя сторонами - США, Россией и Украиной. Линдеманн выразил надежду, что влияние Трампа на главу киевского режима Владимира Зеленского может оказаться достаточно для достижения договоренностей и завершения конфликта

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Представители делегации России по итогам встречи во вторник настроены оптимистично, но считают, что делать выводы пока рано, отметила автор ИС "Вести" Ольга Скабеева со ссылкой на источник в российской переговорной группе.