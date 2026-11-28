Москва28 нояВести.Комик Семен Слепаков (признан в России иностранным агентом) погасил задолженность по штрафам, которые с него взыскивали в принудительном порядке, в том числе штраф за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Слепаков задолженность по штрафам погасилзаявил источник агентства, не уточнив дополнительные детали
В конце октября в отношении комика были возбуждены два исполнительных производства. Одно из них было связано с нарушением порядка деятельности иностранного агента. Второе исполнительное производство было связано с неуплатой административного штрафа в срок. Общая сумма долга по штрафам составляла 61 330 рублей.