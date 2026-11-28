Комик Семен Слепаков оплатил долги по штрафам в России Комик Семен Слепаков закрыл долги по штрафам в РФ

Москва28 ноя Вести.Комик Семен Слепаков (признан в России иностранным агентом) погасил задолженность по штрафам, которые с него взыскивали в принудительном порядке, в том числе штраф за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Слепаков задолженность по штрафам погасил заявил источник агентства, не уточнив дополнительные детали

В конце октября в отношении комика были возбуждены два исполнительных производства. Одно из них было связано с нарушением порядка деятельности иностранного агента. Второе исполнительное производство было связано с неуплатой административного штрафа в срок. Общая сумма долга по штрафам составляла 61 330 рублей.