Москва27 ноя Вести.Общая сумма долга, взыскиваемого с актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), превысила 141 тысячу рублей, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что она включает в себя долг по кредиту на сумму свыше 101 тысячи, а также 40 тысяч рублей судебного штрафа, который взыскивают по новому исполнительному производству.

Общая сумма взыскиваемого со Смольянинова долга превышает 141 тыс. рублей говорится в сообщении

Смольянинов в последние годы проживает за границей. После начала СВО актер, снимавшийся в фильмах "Девятая рота", "Белая гвардия", "Дуxless" и других, покинул Россию и стал критиковать политику властей.

Кроме того, он выразил готовность участвовать в боевых действиях на стороне Украины и заявил, что не возражает против ядерного удара по России, напоминает агентство.

В январе 2023 года Смольянинова признали иноагентом.

В середине апреля Басманный суд Москвы заочно признал его виновным и приговорил к 8 годам колонии общего режима по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Ему также запрещено администрировать интернет-сайты на четыре года.