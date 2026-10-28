Российские юноши победили команду Республики Корея на турнире в Азербайджане

Сборная России U15 обыграла Южную Корею со счетом 4:1 на турнире ФИФА Российские юноши победили команду Республики Корея на турнире в Азербайджане

Москва28 окт Вести.Юношеская сборная России U15 победила команду Республики Корея со счетом 4:1 на турнире под эгидой ФИФА в Азербайджане. Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан.

Ранее россияне уступили Мексике — 2:3 и потеряли шансы на первое место. Матчи проходят в формате "8 на 8" на уменьшенных полях: два тайма по 20 минут.

Российская команда впервые с 2022 года выступает на соревнованиях ФИФА. Сборная участвует под национальным флагом, перед играми звучит гимн России.