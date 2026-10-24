Юношеская сборная России по футболу разгромила Судан на FIFA U-15 World Cup Россия разгромила Судан со счетом 12:0 на старте молодежного ЧМ по футболу

Москва24 окт Вести.Юношеская сборная России одержала крупную победу над сборной Судана в матче предварительного этапа Чемпионата мира по футболу FIFA U-15 World Cup среди игроков до 15 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча в азербайджанском Говсане завершилась со счетом 12:0 в пользу сборной России. Хет-трики оформили Егор Люсин и Егор Горяинов), по дублю сделали Матвей Родионов и Анатолий Цимин. Также в матче отличились Матвей Абдулхаликов и Илья Храбрый.

Во втором туре ЧМ 25 октября сборная России сыграет с командой Сьерра-Леоне.

Матчи молодежных сборных проходят в формате 8 на 8 игроков с двумя таймами по 20 минут. Молодежный чемпионат, в котором принимает участие 191 сборная, завершится 31 октября. Это первый в мире Чемпионат в формате FIFA U-15 World Cup и первый с 2022 года официальный турнир под эгидой ФИФА, на котором сборная России выступает с государственными флагом и гимном.