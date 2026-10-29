Сборная России U-15 забила девять мячей команде Камеруна на турнире ФИФА

Сборная России U-15 разгромила Камерун на турнире ФИФА Сборная России U-15 забила девять мячей команде Камеруна на турнире ФИФА

Москва29 окт Вести.Юношеская сборная России по футболу разгромила Камерун в четвертьфинале плей-офф за 17-32-е места чемпионата мира и фестиваля ФИФА среди игроков до 15 лет.

Матч прошел в четверг, 29 октября, в азербайджанском Говсане и завершился со счетом 9:2.

Егор Люсин и Матвей Родионов оформили по дублю. Еще по одному голу забили Матвей Абдулхаликов, Арсен Бестаев, Карим Залялов, Анатолий Цимин и Илья Храбрый.

В полуфинале этой сетки команда Дениса Первушина встретится с Перу. Игра состоится 29 октября в 17.15 по московскому времени.

Российская сборная одержала победу во всех пяти встречах группового этапа с общей разницей мячей 44:1. Однако в первой стадии плей-офф уровня А уступила Мексике (2:3), после чего продолжила борьбу за 17-32-е места и обыграла Южную Корею (4:1).

Игры турнира проходят в формате восемь на восемь и состоят из двух таймов по 20 минут.

Ранее, 28 октября, московский "Спартак" досрочно оформил выход в 1/4 финала Кубка России по футболу в пути РПЛ, переиграв в казанский "Рубин" в матче пятого тура группового этапа.