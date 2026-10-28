Москва28 октВести.Юношеская сборная России не смогла пробиться в 1/8 финала на юношеском чемпионате мира (игроки не старше 15 лет) и фестивале Международной федерации футбола (ФИФА), который проходит в Азербайджане
В матче 1/16 финала россияне 28 октября уступили команде Мексики со счетом 2:3. У российской команды отличились Арсен Бестаев (30-я минута) и Матвей Родионов (35).
Далее на турнире сборная России продолжит борьбу в плей-офф за 17-32-е места.
Юношеский фестиваль ФИФА стал первым международным соревнованием по футболу с 2022 года, в котором приняла участие национальная команда России. Причем российская сборная выступает на турнире со своим флагом и гимном.