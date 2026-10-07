Российская сборная сохранила за собой 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России обошла команду Украины в рейтинге ФИФА Российская сборная сохранила за собой 35-е место в рейтинге ФИФА

Москва7 окт Вести.Сборная России сохранила за собой 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом говорится на сайте организации​​​.

Российская команда смогла набрать 1537,45 балла. На первой строчке таблицы остаются действующие чемпионы – испанцы. Второе место заняла аргентинская сборная, третье – французская.

В ходе последних игр футболисты из России победили в матче с Ираном (2:0) и Намибией (6:0), а также сыграли вничью с нигерийцами (3:3).

Сборная Украины опустилась на 36-ю строчку рейтинга, набрав 1535,27 баллов.

Ранее российский футболист Мингиян Бевеев заявил, что сборная РФ в матче с Нигерией сыграла неправильно.