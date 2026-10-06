Футболист Бевеев заявил, что сборная РФ в матче с Нигерией сыграла неправильно Российский футболист Бевеев: в матче с Нигерией сыграли неправильно

Москва6 окт Вести.Российская сборная в матче с Нигерией сыграла неправильно. Такое мнение высказал журналистам российский футболист Мингиян Бевеев.

Тяжело, наверное, сразу после игры оценивать. Я думаю, сыграли неправильно, и выбор позиции, друг друга в конце уже пытались подстраховать, не получилось сказал он

Также российский футболист прокомментировал игру сборной Нигерии.

Хорошая команда. Как на поле было видно, первые 15 минут они начали хорошо, но потом мы взяли инициативу в свои руки и, наверное, контролировали ход игры до последних там. И в конце тоже, я бы сказал, что контролировали, но пропустили и все добавил он

Сборная России по футболу сыграла со счетом 3:3 с командой Нигерии в товарищеском матче в Нижнем Новгороде. За встречей на стадионе наблюдали 40126 зрителей.

Ранее российский футболист Данил Круговой заявил, что вероятной причиной ничейного исхода могла стать потеря концентрации.