Эрик Шелль: сборной РФ по футболу тяжело вне мирового спорта, но она держит удар

Главный тренер сборной Нигерии по футболу заявил, что команда РФ держит удар Эрик Шелль: сборной РФ по футболу тяжело вне мирового спорта, но она держит удар

Москва6 окт Вести.Российской сборной по футболу тяжело вне мирового спорта, но она держит удар. Об этом ИС "Вести" заявил главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль.

У сборной России очень хорошая команда, молодая, яркая, играющая в интересный футбол, но им очень тяжело, и я их прекрасно понимаю, играть столько лет товарищеские матчи … без официальных … мало приятного. Но они держат удар сказал он

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче в Нижнем Новгороде – 3:3. За встречей на стадионе наблюдали 40 126 зрителей.