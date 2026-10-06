Москва6 октВести.Российской сборной по футболу тяжело вне мирового спорта, но она держит удар. Об этом ИС "Вести" заявил главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль.
У сборной России очень хорошая команда, молодая, яркая, играющая в интересный футбол, но им очень тяжело, и я их прекрасно понимаю, играть столько лет товарищеские матчи … без официальных … мало приятного. Но они держат ударсказал он
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче в Нижнем Новгороде – 3:3. За встречей на стадионе наблюдали 40 126 зрителей.