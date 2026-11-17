Москва17 нояВести.Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу России над командой Венесуэлы. Он назвал его одним из сложных в году.
Самый сложный матч был. Соперник более качественный, достойный, было непросто. Другое дело, что у нас был один из лучших матчей, если не лучшийсказал он Okko
Также тренер отметил моменты, которые ему понравились в игре команды. Например, то, что российской сборной удавался прессинг венесуэльцев, и она ни разу не выпустила мяч с их половины поля на стадионе.