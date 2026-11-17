Карпин: матч с Венесуэлой был самым сложным в году

Карпин оценил матч против Венесуэлы Карпин: матч с Венесуэлой был самым сложным в году

Москва17 ноя Вести.Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу России над командой Венесуэлы. Он назвал его одним из сложных в году.

Самый сложный матч был. Соперник более качественный, достойный, было непросто. Другое дело, что у нас был один из лучших матчей, если не лучший сказал он Okko

Также тренер отметил моменты, которые ему понравились в игре команды. Например, то, что российской сборной удавался прессинг венесуэльцев, и она ни разу не выпустила мяч с их половины поля на стадионе.