Москва3 ноя Вести.В настоящее время российский футбол переживает самый сложный период за всю свою историю. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Я считаю, что … на данный момент, наверное, самый сложный период за всю историю российского футбола, российского спорта … Мы не попали на чемпионат мира 2022 года, но мы играли отборочные матчи … Это были официальные матчи, и тот ажиотаж, и то давление, то волнение, которое было в этих матчах, оно не сравнится с нынешними матчами товарищескими, хочешь не хочешь … Мы говорим, что любой ценой мы не будем рисковать здоровьем футболистов для того, чтобы эти матчи выиграть. Поэтому мы распределяем минуты сказал он

Ранее Валерий Карпин заявил, что 2022 год был самым сложным для сборной РФ по футболу в период отстранения от участия в официальных международных соревнованиях.