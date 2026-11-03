Карпин: в моей голове есть 7-8 игроков, которые будут в основном составе сборной

Карпин рассказал, кто точно войдет в состав сборной на официальные матчи Карпин: в моей голове есть 7-8 игроков, которые будут в основном составе сборной

Москва3 ноя Вести.Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что уже выбрал 7-8 игроков, которые будут в основном составе сборной на официальных матчах. Об этом тренер заявил в интервью ИС "Вести".

Есть обойма 25 игроков … из этих 20-25 человек есть игроки, которые … если они в хорошем состоянии, скорее всего, они будут основными … Допустим, Сафонов, Головин. И таких еще человек … семь-восемь есть. То есть в моей голове семь-восемь человек сказал он

Ранее Карпин заявил, что сейчас самый сложный период за всю историю российского футбола.