Москва3 ноя Вести.Уровень интенсивности игры в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) вырос. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Мне кажется, … поднялся уровень интенсивности в нашем чемпионате. Многие говорят про то, что уровень мастерства в связи с отъездом многих иностранцев подупал, но вот уровень интенсивности, я думаю, что он вырос … Поэтому, с точки зрения интенсивности чемпионат наш, мне кажется, опять же, судя по цифрам, не сказать, что ушел прямо на далеко-далеко вперед, но подтянулся