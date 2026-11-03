Москва3 ноя Вести.Нападающий петербургского "Зенита" Максим Глушенков в настоящее время является одним из лучших игроков Российской премьер-лиги. Об этом главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил в интервью ИС "Вести".

Ему надо играть, продолжать играть так же, как он сейчас это делает. Наверное, на данный момент [он] один из лучших, если не лучший игрок чемпионата. Даже не российский игрок, а в принципе игрок чемпионата отметил он

Однако Карпин отметил, что не включил Глушенкова в расширенный список сборной России по футболу, потому что тот не показывает на деле свое желание побеждать на поле за страну.