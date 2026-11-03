Москва3 ноя Вести.Реакция игроков на пропущенные мячи устраивает главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Об этом он сообщил ИС "Вести".

Реакции точно такие же, будь это официальный матч или товарищеский матч. И реакции меня полностью устраивают. То есть футболисты … также реагируют на пропущенные голы в тренировках. То есть, когда ты на поле уже находишься, одно дело во время подготовки, когда ты на поле выходишь, понятно, что ты хочешь выигрывать. И на тренировке тоже, когда твоя команда пропускает, пропускает мяч в тренировке, реакция у всех, естественно, негодование