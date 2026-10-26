Москва26 окт Вести.Отсутствие равнодушия является главным условием для настроя футболистов на игру. Такое мнение в интервью ИС "Вести" заявил экс-тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов.

Для меня всегда было важно следующее: настрой - это отсутствие равнодушия. Если равнодушия нет, то обязательно есть настрой. То есть ты уважаешь себя, свои качества, партнеров, ты уважаешь клуб, болельщиков, город и команду, за которую играешь. Здесь очень важно убрать равнодушие. Тогда настрой всегда появляется. И он будет, даже если что-то может не получаться. Но желание проявить себя всегда остается отметил Рашид Рахимов

Тренер подчеркнул, что как в жизни, так и на футбольном поле нет таких людей, которые не ошибаются.

Но здесь очень важно, что ты можешь исправить что-то уже в следующем матче. Потому и существует работа над тем, чтобы убрать равнодушие добавил он

Однако, добавил Рахимов, в российской Премьер-лиге наблюдается снижение качества футбола; игра идет неровная.