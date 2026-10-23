Дмитрий Сычев рассказал о важных качествах для юных футболистов Футболист Сычев: в футболе важно тренироваться, работать и соблюдать дисциплину

Москва23 окт Вести.Главное в футболе – это тренировки, работа, дисциплина и трудолюбие. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил чемпион России по футболу Дмитрий Сычев.

Футболист отметил, что очень важно демонстрировать эти качества детям на собственном примере.

Мы хотим показать своим примером, что на поле самое важное – это тренироваться, работать, дисциплина, трудолюбие, хорошо учиться. И это на футбольном поле своим примером очень хорошо доносится. Поэтому перед их глазами живой пример, как можно добиться больших успехов трудолюбием и любовью к футболу заявил Сычев

Ранее генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка заявил, что одна из задач футбольного клуба – сделать так, чтобы на футбол ходили целыми семьями.