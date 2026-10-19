Гендиректор "Ростова": цель клуба – сделать так, чтобы на футбол ходили семьями Гендиректор ФК "Ростова" Чайка: хотим, чтобы на футбол ходили семьями

Москва19 окт Вести.Одна из задач футбольного клуба "Ростов" – сделать так, чтобы на футбол ходили целыми семьями, и для этого планируется развивать детские зоны на стадионе. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал генеральный директор клуба Андрей Чайка.

По его словам, клуб хочет сделать свою домашнюю арену привлекательной для людей разных возрастов.

Наша задача – это сделать так, чтобы на футбол ходили семьями, чтобы туда привлекались и дети, и люди преклонного возраста. И бабушка, и дедушка, внуки, дети приходили целыми семьями на футбол. Для этого мы хотим привлечь и развивать детские зоны активности, чтобы болельщики могли приходить на нашу прекрасную арену на большую территорию, за два, за три часа до начала матча и проводить хорошо время перед началом футбольного матча заявил Чайка

Ранее Чайка сообщил, что "Ростов" ведет ежедневные переговоры с потенциальными партнерами.