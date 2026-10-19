В "Ростове" сообщили о переговорах по строительству новых футбольных полей Гендиректор "Ростова": в планах построить новые поля и спортивную базу

Москва19 окт Вести.Футбольный клуб "Ростов" ведет переговоры по строительству новых футбольных полей и спортивной базы. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил генеральный директор клуба Андрей Чайка.

Главная тема, которую мы обсуждали опять же и с губернатором после моего становления на должность, я встречался в Российском футбольном союзе, разговаривал с представителями о том, какие есть возможности для того, чтобы мы построили футбольные поля в первую очередь для нашей академии, для молодежных команд. И я увидел вот с их стороны заинтересованность заявил спортивный функционер

По словам гендиректора, реализация плана по возведению новых объектов намечена на следующий год.

В планах стоит следующее: я думаю, что на следующий год мы уже начнем планировать и выстраивать план строительства инфраструктуры и для молодежной команды, для академии, и для главной команды – база сообщил Чайка

Ранее гендиректор "Ростова" заявил, что бывший домашний стадион "Олимп" можно привести в порядок и передать клубу, чтобы использовать его как запасную арену.