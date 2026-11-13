Москва13 ноя Вести.Новый стадион "Торпедо", который был открыт после реконструкции осенью 2026 года, позволит заниматься не только основным составом команды, но и резервом. Об этом ИС "Вести" заявил гендиректор московского ФК "Торпедо" Владимир Леонченко.

Были переживания, что стадион может исчезнуть. Бывало в истории страны так, что при постройке больших комплексов и офисных центров спортивные объекты исчезали сказал он

По его словам, здесь возник и современный жилой район, комфортный для жителей, и стадион на прежнем месте.

И это не стадион с инфраструктурой для академии, а полноразмерное игровое поле с подогревом, поливом. Есть два малых поля, раздевалки в трибуне. Все это позволит нам не только заниматься основной командой, но и заниматься подготовкой резерва заявил Владимир Леонченко

Кроме того, отметил он, у болельщиков на обновленном стадионе будет прекрасный вид на поле с любых ракурсов.