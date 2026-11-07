Москва7 ноя Вести.В Москве невозможно найти стадиона лучше "Торпедо", который является самым красивым, удобным и уютным. Такое мнение ИС "Вести" озвучила двукратная олимпийская чемпионка 1956 года по спортивной гимнастике, болельщица ФК "Торпедо" (Москва) Лидия Иванова.

Муж Лидии Ивановой Валентин являлся тренером клуба "Торпедо" и приводил команду к чемпионству СССР 1976 года. В его честь на стадионе "Торпедо" была названа трибуна.

Лидия Иванова поделилась эмоциями от этого события.

Объяснить невозможно и подобрать эпитет в нашем шикарном русском языке. Я до сих пор еще испытываю волнение. Я до сих пор не могу представить, что сегодня состоялось. Великолепное открытие стадиона "Торпедо". Милые мои, болельщики, приходите, смотрите. Ничего лучшего вы не найдете в Москве. Это лучший из лучших стадионов, самый красивый, самый уютный, самый удобный. Это первое. А уже, когда я прочитала фамилию: на главной трибуне написано "Трибуна Валентина Иванова"… Это так правильно, если честно рассказала Иванова

Она добавила, что ее муж Валентин никогда не предавал команду.

Он никогда не предал команды "Торпедо". Он был здесь с [футболистом] Эдиком Стрельцовым, когда были мощные игроки, таких, которых сегодня еще пока трудно кого-либо лучшим представить. И потом, "Торпедо" родило таких замечательных футболистов: Валерий Воронин, [Борис] Батанов, [Виктор] Шустиков. Вы понимаете? И они вышли на огромную международную арену сообщила Иванова

Она также поделилась эмоциями от забитого гола в матче "Торпедо" против ФК "Нефтехимик".

А уж гол-то забили – это правильно! Это команда "Торпедо", за которую я болела, болею и буду болеть. К чему хочу призвать всех поклонников "Торпедо" заявила Иванова

Ранее сообщалось о проведении церемонии открытия стадиона "Торпедо". Она состоялась перед началом матча между "Торпедо" и "Нефтехимиком".