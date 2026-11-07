Москва7 ноя Вести.Задачей футбольного клуба "Торпедо" является выход в элиту. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор ФК "Торпедо" (Москва) Владимир Леонченко.

Сюда столько труда вложено в этот стадион. И когда вот мы наконец дошли до открытия, и этот матч состоялся и завершился победой Торпеды, то самые положительные эмоции переполняют. И вот хочется сказать, дай Бог, чтобы восхождение "Торпедо" вот с этого момента уже началось надолго сообщил Леонченко

Он добавил, что для клуба очень важен новый стадион, который был построен с нуля.

Арена на историческом месте полностью построена с нуля. И мы получили совершенно новый стадион. И, конечно, стоит задача выхода в элиту, но стоит задача организации всех процессов клубных, сервиса для болельщиков, чтобы это было постоянно. Очень много всего предстоит сделать, как в спортивном плане, так и в организационном, поэтому будем прилагать максимум усилий для этого отметил Леонченко

Ранее своими эмоциями от игры "Торпедо" на новом стадионе поделилась жена бывшего тренера команды Валентина Иванова Лидия. Она заявила, что в Москве невозможно найти стадион лучше "Торпедо".