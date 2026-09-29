Москва29 сен Вести.Старт в новом сезоне Первой лиги ФК "Торпедо" можно оценить на "4". Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор ФК "Торпедо" Владимир Леонченко.

Он отметил, что команда ставит перед собой цель вернуться в Премьер-лигу и построить устойчивую команду, способную конкурировать.

На четверку можно оценить старт сезона. Были хорошие матчи, конечно, мы недобрали очков, это объективно. Есть и внешние факторы, которые влияют на это. Но прежде всего мы смотрим изнутри. Нам есть над чем работать, есть потенциал у тех игроков, которые собрали. Но, возвращаясь к задачам и целям, которые стоят, конечно, мы хотим вернуться в Премьер-лигу, другой задачи быть не может, но при этом ставим себе задачу построить устойчивую команду, как футбольный коллектив, способный конкурировать, то есть не разово выйти и потом вернуться обратно, как часто это бывает