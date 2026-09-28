Москва28 сен Вести.Новый стадион "Торпедо" проходит сертификацию для проведения официальных матчей. Об этом ИС "Вести" сообщил генеральный директор ФК "Торпедо "Владимир Леонченко.

Он отметил, что это большое событие в футбольной жизни России.

5 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия реконструированного стадиона "Торпедо".

Он уже живет, тренируется основная команда, молодежная Академия переехала. И сейчас идет очень важный процесс сертификации РФС, получения всех разрешений именно для того, чтобы была возможность провести официальный футбольный матч. То есть мы можем сыграть сейчас в футбол с любой командой и без зрителей. С точки зрения футбольного законодательства очень высокие требования сказал Леонченко

Ранее стало известно, что в футбольном клубе "Торпедо" оценили удобство стадиона после реконструкции.