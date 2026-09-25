Москва25 сен Вести.В Ярославле полностью обновили спортивный стадион "Спартаковец" - проект реализован областным правительством при поддержке "Сбера". Свой комментарий по поводу открытия арены информационной службе "Вести" дал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Мы дарим подарки нашим городам. Потому что Сбер - это вся Россия. В Ярославле у нас очень большая команда. И мы очень хотели сделать что-то знаковое в городе. И губернатор сказал, что это самый знаковый проект заявил Греф

Реконструкция стадиона началась осенью 2025 года. На обновленной арене появились два универсальных поля для мини-футбола, беговые дорожки и площадка для воркаута. Для детей установлена игровая зона со скалодромом и батутами. Также для удобства спортсменов оборудован отапливаемый блок с раздевалками и пункт проката инвентаря. В одном из помещений установили "умное зеркало" для быстрой и бесконтактной проверки ключевых показателей здоровья. "Спартаковец" будет открыт для жителей и гостей Ярославля круглосуточно.