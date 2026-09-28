Москва28 сен Вести.Талант российского футболиста, полузащитника Алексея Батракова разглядели не сразу. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор ФК "Торпедо" Владимир Леонченко.

По его словам, задача тренеров - увидеть талант футболистов и не закрыть им места в основной команде.

Вот мы пошли по этому пути, разглядели Алексея Батракова; я не помню, чтобы в юношеской сборной его сразу пригласили в национальную. Был период, когда тренерский штаб основной команды был уверен, что мы его возьмем на сборы, думали на полгода отдать в аренду. И мы его показывали некоторым специалистам. Спустя год они мне сказали: "Да, мы не разглядели его". Этот талант. И самое главное, что Алексей воспользовался этим шансом