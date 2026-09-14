Акинфеев о конкуренции между Торопом и Бориско в ЦСКА: все зависит от них

Акинфеев высказался о конкуренции между Торопом и Бориско в ЦСКА Акинфеев о конкуренции между Торопом и Бориско в ЦСКА: все зависит от них

Москва14 сен Вести.Конкуренция среди вратарей есть всегда, а вратари футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп и Максим Бориско – два хороших игрока, кто будет сильнее, тот и будет принимать участие в играх. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью ИС "Вести".

Он напомнил, что команда на крупные соревнования формируется во время тренировочного процесса и игр.

Что касается конкуренции, наверное, она всегда есть… В нынешнем ЦСКА сейчас, вы видите… там два хороших голкипера. Пока Слава играет Чемпионат, Макс играет Кубок. Но как оно там дальше будет и как оно повернется, я думаю, зависит только от них. Поэтому они играют, это их карьера, и тренировочный процесс, и игры – они показывают, кто сильнее, тот и будет играть сказал Акинфеев

Голкипер также отметил, что и у него были конкуренты в московском ЦСКА.

Я не согласен с тем, как многие говорят, что у меня не было конкурентов… я там убил целую эпоху каких-то вратарей. То есть, есть футбольное поле, есть ворота и есть, наверное, тренировочный процесс. Там тренер себя врагом никогда не будет, и, наверное, тот, кто сильнее, тот и играет добавил он

Ранее Акинфеев сообщил, что на сегодняшний день работает с молодыми спортсменами вратарской бригады, пока травмирован и сам не выходит на поле.