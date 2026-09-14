Москва14 сен Вести.Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью ИС "Вести" рассказал, что внутренне изменился и стал гораздо спокойнее.

Футболист отметил, что всплеск эмоций, проявляющийся на поле, в определенное время заканчивается.

Многие говорят, что я стал совершенно спокоен, не колюч, не реагирую на какие-то моменты, вещи. Но с другой стороны, я уже прекрасно понимаю, что надо становиться таким. Футбольное поле, выплеск эмоций, ярость, драйв — они рано или поздно заканчиваются, как мы уже сказали, и в обычной жизни у тебя уже не должно быть таких моментов. Ты должен быть ко всем лоялен, должен уметь со всеми общаться, вести себя достаточно хорошо. То есть я действительно вырос