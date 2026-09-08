Москва8 сен Вести.Любой футболист, ушедший в новую команду, "проходит проверку" на поле. Коллектив петербургского "Зенита" "воспринял хорошо" нового игрока - полузащитника Артема Карпукаса. Об этом он сам рассказал ИС "Вести".

Полузащитник подписал трудовое соглашение на 5 лет. По его словам, в новой команде "футбольный контакт" устанавливается быстро.

В принципе, в команде все хорошо восприняли. Со всеми футбольный контакт, можно сказать, быстро налаживается, потому что все - футбольные люди, со всеми можно в короткий комбинационный футбол поиграть. В том, что я люблю, в том, что мне нравится, от чего я получаю удовольствие … я думаю, из-за этого процесс адаптации на поле должен пройти достаточно быстро сказал Карпукас

На самом футбольном поле адаптация у футболиста проходит легко, ведь, по его словам, с "высококлассными мастерами легко найти общий язык".

Артем Карпукас перешел в "Зенит" из московского "Локомотива".