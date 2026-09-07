Москва7 сен Вести.Полузащитник Артем Карпукас, который перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива", заявил ИС "Вести", что будет переживать за свою прежнюю команду.

С большим сожалением смотрю на то, что происходит с той командой, с которой мы завоевали бронзу, потому что это был потрясающий коллектив по набору футболистов. Это выдающаяся была атмосфера. И я, наверное, буду долгое время вспоминать ее, потому что я получал удовольствие там, и я с большим сожалением и грустью смотрю, как и по результатам, и на то, что там происходит. Но я желаю "Локомотиву" всего самого наилучшего. Я за них также буду переживать, смотреть и следить. Все матчи, вот которые они провели без меня, я за ними всегда смотрю, всегда списываюсь с друзьями со своими и всегда их поддерживаю