Футболист Карпукас рассказал о своих целях в петербургском "Зените" Футболист Карпукас заявил о желании стать чемпионом, играя за "Зенит"

Москва7 сен Вести.Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Артем Карпукас мечтает стать чемпионом, выступая за петербургскую команду. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам спортсмена, для него важнее не личный персональный статус, а работа в команде.

[Максим] Глушенков, когда уходил из "Локомотива", был лучшим ассистентом лиги, вошел в историю – 16 голевых. Так что я не думаю, что его какой-то персональный статус стал еще выше от перехода в "Зенит". А для меня самого важнее даже не мой персональный статус, как будут смотреть на меня, а то, что я хочу стать с этой командой чемпионом объяснил Карпукас

Также спортсмен рассказал, почему решил стать полузащитником при переходе в профессиональный футбол.