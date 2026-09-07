Москва7 сен Вести.На позиции полузащитника игрок петербургского "Зенита" Артем Карпукас может показать свои лучшие качества и получает максимальное удовольсвте от футбола. Об этом спортсмен рассказал в интервью информационной службе "Вести".

До перехода в профессиональный футбол Карпукас играл на позиции атакующего центрального полузащитника.

Когда уже надо переходить было на взрослый уровень, понимали, что, [учитывая] мои лучшие качества, можно просто опустить меня на номер шесть, как это сейчас говорится, опорный полузащитник. И с того момента это, наверное, та позиция, в которой я могу показать свои лучшие качества. Наверное, это та позиция, с которой я получаю максимальное удовольствие от футбола отметил футболист

Также Карпукас рассказал, как прошла его адаптация при переходе в "Зенит" из московского "Локомотива".