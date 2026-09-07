Москва7 сен Вести.Полузащитник Артем Карпукас перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива". На футбольном поле адаптация у футболиста проходит легко, ведь с "высококлассными мастерами легко найти общий язык". Об этом он сам заявил ИС "Вести"

Трудности доставляет переезд, отметил он.

Самый большой вопрос процесса адаптации - это переезд, наверное. Потому что достаточно тяжелый: мы на машине, надо сложить много вещей, взять двух котов и перевести все вещи. И, наверное, еще новый город для меня. В принципе, я не во многих городах жил, и если там считать, я в 11 лет переехал из Алтая в Москву и до 24 лет был в Москве. Сейчас надо привыкать, все по-новому узнавать сказал Карпукас

24-летний футболист подписал долгосрочный контракт с "Зенитом" на 5 лет.