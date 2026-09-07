Полузащитник "Зенита" Карпукас признался, что еще ни разу не погулял по Питеру Полузащитник "Зенита" Карпукас заявил, что еще ни разу не погулял по Питеру

Москва7 сен Вести.Полузащитник Артем Карпукас, который перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива", заявил ИС "Вести", что еще не смог осмотреть достопримечательности Санкт-Петербурга.

Еще не было достаточно времени, чтобы побольше узнать город, побольше прогуляться по нему. До этого я никогда не приезжал сюда как турист, всего только на матч, с "Локомотивом" я сюда приезжал, и не было больше двух дней, чтобы что-то посмотреть. А люди, которые здесь бывали как туристы, мне сказали: "Очень интересный город, очень много что можно посмотреть. Так что как будет свободное время, обязательно выходи". И я вот жду это свободное время, чтобы больше узнать о городе сказал он

Ранее Артем Карпукас рассказал о процессе своей адаптации в команде.