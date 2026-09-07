Москва7 сенВести.Полузащитник Артем Карпукас, который перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива", заявил ИС "Вести", что еще не смог осмотреть достопримечательности Санкт-Петербурга.
Еще не было достаточно времени, чтобы побольше узнать город, побольше прогуляться по нему. До этого я никогда не приезжал сюда как турист, всего только на матч, с "Локомотивом" я сюда приезжал, и не было больше двух дней, чтобы что-то посмотреть. А люди, которые здесь бывали как туристы, мне сказали: "Очень интересный город, очень много что можно посмотреть. Так что как будет свободное время, обязательно выходи". И я вот жду это свободное время, чтобы больше узнать о городесказал он
Ранее Артем Карпукас рассказал о процессе своей адаптации в команде.